Medio Oriente: Oms, 12 bambini malati di cancro a Gaza trasferiti in Egitto e Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici bambini affetti da cancro o altre malattie del sangue" sono stati trasferiti dalla Striscia di Gaza in Egitto e in Giordania affinché possano continuare le cure in sicurezza". Lo riferisce l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in una nota. Si prevede che altri bambini verranno evacuati per cure contro il cancro come parte di questa iniziativa. “Sono sollevato dal fatto che i bambini che hanno bisogno vitale di cure contro il cancro abbiano potuto lasciare l’insicurezza e l’incertezza a Gaza e continuare a ricevere cure salvavita in Egitto e Giordania”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms. “Prego che questa iniziativa possa ispirare tutte le parti a mettere la salute e la pace al primo posto”, ha aggiunto. (Com)