I fatti del giorno - America latina (4)

- Messico: Lopez Obrador apre visita di due giorni nella Bassa California - Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, inizia oggi un viaggio di due giorni nella Bassa California, lo Stato al confine con gli Usa spesso al centro delle cronache per questioni migratorie. Il capo dello Stato visiterà sette città e, nella giornata di domenica, assisterà a Tijuana alla presentazione del secondo rapporto di governo fatta dalla governatrice della Bassa California, Marina del Pilar Avila Olmeda. Sono previste visite in alcuni località dove il governo statale, d'intesa con quello federale, ha sviluppato "programmi del Benessere", strumenti pensati per garantire sussidi alle classi meno abbienti e alle categorie tradizionalmente meno privilegiate. Lopez Obrador inaugura la visita tenendo nello Stato la tradizionale conferenza stampa quotidiana. (segue) (Res)