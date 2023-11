I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: 33 cittadini brasiliani in lista stranieri autorizzati a lasciare Gaza - Ci sono anche 33 cittadini brasiliani nella nuova lista di stranieri autorizzati a recarsi in Egitto lasciando la Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah. Lo ha riferito il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, dando conto di un conversazione con l'omologo israeliano, Eli Cohen. Un aereo del governo brasiliano è al Cairo, capitale dell'Egitto, in attesa di poter imbarcare i 24 brasiliani e nove palestinesi che possono abbandonare la zona oggetto delle operazioni di terra dell'esercito israeliano. Dal gruppo sin qui monitorato dall'ambasciata brasiliana presso l'autorità palestinese appare al momento escluso un solo cittadino. (Res)