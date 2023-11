I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Madagascar: proteste dell’opposizione, presidente Camera chiede rinvio presidenziali - La presidente della Camera bassa del parlamento del Madagascar, Christine Razanamahasoa, ha chiesto il rinvio delle elezioni presidenziali in programma il 16 novembre, a causa delle proteste dell’opposizione in corso da settimane. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa ad Antananarivo, convocata a conclusione di un processo di mediazione guidato dalla stessa Razanamahasoa. “Il processo elettorale deve rispettare degli standard internazionali. Non è il caso del voto che stiamo cercando di organizzare per il 16 novembre. Raccomandiamo fermamente che il processo elettorale sia sospeso”, ha spiegato la presidente della Camera, secondo cui tale decisione sarebbe necessaria per “garantire pace e armonia” nel Paese, dove le tensioni politiche sono alle stelle e dove il voto per le presidenziali è già stato rinviato di una settimana. Razanamahasoa ha chiesto che sia sospesa anche la campagna elettorale in corso. Il Madagascar è paralizzato dalla lotta di potere tra il presidente uscente, Andry Rajoelina, e il suo predecessore Marc Ravalomanana, già al potere tra il 2001 e il 2006. Nella capitale vengono organizzate da oltre un mese, con cadenza giornaliera, marce di protesta non autorizzate, rivolte in particolare contro un presunto “golpe istituzionale” che avvantaggerebbe Rajoelina. Mercoledì 8 novembre diverse persone sono rimaste ferite in scontri con la polizia. Ieri 60 tra organizzazioni della società civile e associazioni sindacali malgasce hanno chiesto la cancellazione del primo turno delle elezioni, avvertendo che se il processo elettorale andasse avanti si rischierebbe “una crisi ancora più grave”. (segue) (Res)