I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Burundi: complotto contro il presidente, procura chiede ergastolo per ex premier Bunyoni - La procura del Burundi ha chiesto l’ergastolo per l’ex primo ministro Alain-Guillaume Bunyoni, sotto processo dallo scorso settembre per sette capi d’accusa, uno dei quali per aver minacciato di morte con la stregoneria il presidente Evariste Ndayishimiye. Lo riporta l’emittente britannica “Bbc”. Rimosso dall’incarico lo scorso anno, Bunyoni è stato incriminato un anno dopo con l’accusa di aver pianificato un colpo di Stato contro Ndayishimiye. Tra i capi d’imputazione figurano anche minaccia alla sicurezza dello Stato, sovversione delle istituzioni governative, destabilizzazione dell’economia e arricchimento indebito. Il procuratore Jean-Bosco Bucumi ha chiesto che Bunyoni sia anche condannato al risarcimento di “danni equivalenti a due volte il valore di 153 abitazioni e lotti di terreni e di 43 veicoli di cui era entrato in possesso”, oltre che al pagamento di una multa da 2.400 dollari. L’ex premier, chiamato a difendersi assieme ad altri sei co-imputati tra cui un ufficiale di polizia e un agente dell’intelligence, si è dichiarato non colpevole, evidenziando l’assenza di prove nei suoi confronti. (segue) (Res)