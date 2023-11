I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: alluvione spazza via un ponte a Bardhere, nel sud-ovest del Paese - Le alluvioni in corso in questi giorni in Somalia hanno provocato il crollo di un ponte nella città di Bardhere, nel sud-ovest del Paese. Lo riporta l’agenzia di stampa statale “Sonna”, sottolineando come la struttura fosse fondamentale per gli spostamenti tra le città e i villaggi della regione di Gedo. Le autorità hanno inviato due imbarcazioni per il salvataggio dei residenti rimasti isolati. Quella di Gedo è una delle regioni più colpite dalle alluvioni di questi giorni, causate dalle forti piogge che si sono abbattute per giorni sulla Somalia. In tutto il Paese sono rimaste uccise più di dieci persone, mentre migliaia di altre risultano disperse o isolate. (Res)