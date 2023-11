I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim: Labriola, con golden power e partecipazione Mef è salvaguardata italianità della rete - Per quanto riguarda la vendita della rete di Tim al fondo Kkr, “tra golden power e partecipazione del ministero dell’Economia è salvaguardata l’italianità”. Lo ha detto l’Amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, in un’intervista a Milano finanza che sarà pubblicata domani. “Sino al momento del closing – ha proseguito –, Kkr manterrà il controllo esclusivo della società. Dal momento del closing in avanti ci sarà una discussione tra i vari soggetti che hanno partecipato e Kkr potrebbe cedere parte delle quote a dei soggetti terzi, ma è al di fuori della nostra sfera di responsabilità e di visibilità”. “Il punto importante – ha concluso – è che questa operazione è soggetta al golden power”. (segue) (Com)