I fatti del giorno - Italia (4)

- Riforme: Meloni, cerchiamo consenso Parlamento altrimenti referendum - Sulla riforma costituzionale “cercheremo ampio consenso in Parlamento ma se non sarà possibile saranno gli italiani a esprimersi con un referendum”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna). “In 75 anni di storia repubblicana, noi abbiamo avuto 68 governi, con un orizzonte medio di un anno e mezzo e lo abbiamo pagato”, ha sottolineato. (segue) (Com)