Russia: Cremlino, importanza appello per rimuovere divieto auto russe in Ue non va sovrastimata

- La Russia non sovrastima l'importanza della risoluzione del Parlamento europeo che fa appello ad annullare il divieto al transito di auto con targa russa che entrano nell'Unione europea. Lo ha detto nel corso di un briefing con la stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando il documento adottato dal Parlamento europeo ieri. Il testo afferma che il divieto "scredita gli obiettivi delle sanzioni". "Non esagererei il significato di questa risoluzione per noi", ha affermato Peskov, secondo cui il divieto "scredita l'Unione europea, e non solo le sue sanzioni". Il portavoce ha aggiunto che "ci sono evidenti dubbi" nell'Ue, che inizia a rendersi conto che le sanzioni contro la Russia non danneggiano Mosca. (Rum)