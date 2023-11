© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Usa: ministeriale “2+2”, Washington esorterà maggior ruolo di contenimento della Cina - Gli Stati Uniti cercheranno di sollecitare l'India a rafforzare il suo ruolo nella regione dell'Indo-Pacifico, soprattutto sul teatro marittimo, per contenere la Cina. E' quanto riferiscono fonti di “Bloomberg” in vista dell’incontro dei responsabili di Esteri e Difesa nel formato “2+2” in programma oggi a Nuova Delhi. Le discussioni dovrebbero riguardare sia questioni bilaterali che una serie più ampia di argomenti di rilievo regionale, specie per quanto riguarda le dinamiche geostrategiche nell’Indo-Pacifico. "È probabile che gli Stati Uniti spingano l'India ad assumere un ruolo più importante nel contenere la Cina nella regione, il che rischia di aumentare le tensioni tra Nuova Delhi e Pechino", riferiscono le fonti citate da “Bloomberg”. (segue) (Res)