- Cina-Filippine: Guardia costiera, Manila “smetta di violare sovranità territoriale” cinese - La Guardia costiera cinese ha sollecitato oggi le Filippine a cessare le “violazioni della sovranità territoriale” della prima potenza asiatica, dopo che diverse navi filippine sono entrate nelle acque vicino all’atollo di Secondo Thomas, parte delle isole contese Spratly, nel Mar Cinese Meridionale. La Guardia costiera cinese ha affermato che due piccole imbarcazioni da trasporto filippine e tre navi della Guardia costiera sono entrate nelle acque contese, già teatro di diversi incidenti analoghi nelle scorse settimane, “senza l’autorizzazione delle autorità cinesi”. "La guardia costiera cinese ha seguito le navi filippine in conformità alla legge, ha adottato misure di controllo e ha assunto disposizioni speciali temporanee per consentire al lato filippino di trasportare cibo e altri beni di prima necessità", ha dichiarato la guardia costiera in una nota, riferendosi ai militari di stanza nel piccolo avamposto militare filippino sull’atollo. "Esortiamo le Filippine a cessare immediatamente le violazioni della sovranità territoriale cinese", ha aggiunto il comunicato. Second Thomas si trova nella zona economica esclusiva delle Filippine ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ma Pechino rivendica la sovranità su gran parte del Mar Cinese Meridionale, e non ha riconosciuto una sentenza arbitrale del 2016 che ha accolto le istanze di Manila. (segue) (Res)