Milano: Sala su nomina G. La Russa, non capisco questa necessità di essere su tutti i tavoli

- "Io non sto discutendo la persona in sé, sto discutendo il profilo, non capisco questa necessità di essere su tutti i tavoli". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano a margine della conferenza stampa di presentazione della donazione di "Casa Crespi e Collezione Bagutta e Casa Livio e Collezione Grandi - Due nuove case museo per Milano, rispondendo a chi gli ha riportato le parole di Geronimo La Russa, da poco nominato nel cda del Piccolo, in un'intervista, in cui ricorda che Marchetti, presidente del Piccolo, sia un giurista. Geronimo La Russa "fa riferimento al presidente Marchetti, è un giurista, ma lui è stato presidente della fondazione Rcs - ha continuato -, è di fatto il fondatore di Bookcity, ha fatto nel campo culturale per la nostra città tantissimo". Quindi, "penso che Geronimo debba fare il suo percorso, a mio avviso non l'avrei messo lì", ha proseguito il sindaco Sala. "Neppure io sono adatto a tutto e non mi sento un uomo per tutte le stagioni", ha spiegato ricordando però di "averlo messo in M4, dove pensavo potesse servire". "Nessuno di noi può svolgere tutti i ruoli", ha concluso. (Rem)