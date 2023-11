Cina: fiera sulle importazioni chiusa a Shanghai con accordi provvisori per 78 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita, la prima di un premier australiano dal 2016, è stata definita da Albanese "un passo importante nella stabilizzazione delle relazioni con la Cina", che dal 2019 ha imposto una serie di pesanti dazi sull'importazione di diversi prodotti australiani, tra cui carbone, vino e legname, parzialmente revocati negli ultimi mesi. Presente alla fiera internazionale sulle esportazioni anche il ministro degli Esteri, Eduardo Reina, che il primo novembre ha discusso con l'omologo cinese, Wang Yi, le modalità per rafforzare scambi e cooperazione. Oltre al primo ministro di Cuba, Manuel Marrero, sono intervenuti alla fiera anche gli Stati Uniti, con una delegazione d'alto livello guidata dal vice sottosegretario ad interim per il Commercio e l'Agricoltura, Jason Hafemeister. Gli Usa hanno partecipato per la prima volta all'esposizione con un padiglione formato da 17 espositori del dipartimento dell'Agricoltura, che hanno presentato al pubblico prodotti e tecnologie provenienti dagli Stati di Idaho, California e Georgia. (segue) (Cip)