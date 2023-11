Cina: fiera sulle importazioni chiusa a Shanghai con accordi provvisori per 78 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente anche l'ambasciatore a Pechino, William Burns, che ha assistito alla firma di un accordo per l'interscambio di generi alimentari tra il Consiglio cerealicolo Usa e la Camera di commercio cinese, e una delegazione della Us Heartland China Association (Ushca), un'organizzazione bipartisan che punta a rafforzare la cooperazione tra la Cina e 20 Stati Usa situati nella regione tra i Grandi Laghi e il Golfo. Complessivamente, la mostra ha registrato 3.400 espositori e 394 mila professionisti. Tra le tremila aziende presenti, 200 hanno partecipato a tutte le edizioni della fiera sin dal 2018, mentre circa 400 sono tornate all'expo con la dopo un intervallo di oltre due anni. Nel corso della fiera, sono stati presentati 400 prodotti basati su tecnologie avanzate, tra cui inibitori dell'invecchiamento, protesi e trattamenti per il cancro al pancreas. Hanno partecipato ospiti da 154 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali. (Cip)