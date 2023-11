Medio Oriente: Sala, il non voto della mozione su Israele segno di divisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il non essere arrivati alla votazione della mozione su Israele è "il segno delle tante divisioni e del fatto che purtroppo anche su questione del genere a volte prevale il protagonismo dei singoli partiti". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano a margine della conferenza stampa di presentazione della donazione di "Casa Crespi e Collezione Bagutta e Casa Livio e Collezione Grandi - Due nuove case museo per Milano. Dopodiché "io non so cosa farci da questo punto di vista - ha continuato. Credo che sia necessario continuare a ricercare le vie per una soluzione pacifica". Il sindaco ha poi ribadito "la parte da cui stiamo, l'abbiamo detto con chiarezza", sottolineando come non si possa "non essere preoccupati e addolorati per le tante vittime che stiamo vedendo in questi tempi". (Rem)