Ue: Commissione approva misura italiana da 1,7 miliardi a sostegno degli impianti agrivoltaici

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, un piano italiano da 1,7 miliardi di euro per sostenere gli impianti agrivoltaici, messo a disposizione in parte attraverso lo Strumento per la ripresa e la resilienza (Rrf). La misura, come si legge da una nota della Commissione Ue, rientra nella strategia italiana di riduzione delle emissioni di gas serra e di aumento della quota di energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi strategici dell'Ue relativi al Green deal. Il piano italiano durerà fino al 31 dicembre 2024 e sarà parzialmente finanziato dal Rrf dopo la valutazione positiva da parte della Commissione del Piano di ripresa e resilienza dell'Italia e la sua adozione da parte del Consiglio. La misura sostiene la costruzione e l'esercizio in Italia di nuovi impianti agrivoltaici per una capacità totale di 1,04 gigawatt e una produzione di energia elettrica di almeno 1300 gigawattora all’anno. Gli impianti agrivoltaici permettono di utilizzare contemporaneamente il terreno sia per produrre energia fotovoltaica attraverso l'installazione di pannelli, sia per svolgere attività agricole. (segue) (Beb)