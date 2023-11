Ue: Commissione approva misura italiana da 1,7 miliardi a sostegno degli impianti agrivoltaici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della misura italiana, gli aiuti saranno concessi ai produttori agricoli, cumulativamente, sotto forma di sovvenzioni agli investimenti, con un budget totale di 1,1 miliardi di euro, che copriranno fino al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili e di tariffe di incentivazione, con un budget stimato di 560 milioni di euro, da versare durante la fase operativa dei progetti, per un periodo di 20 anni. Queste tariffe saranno determinate attraverso una gara d'appalto secondo la regola del "pay-as-bid" e assumeranno la forma di contratti bidirezionali per differenza. Il sostegno coprirà la differenza tra le tariffe incentivanti e i prezzi dell'energia. In caso di prezzi elevati dell'energia, è previsto un meccanismo di recupero che prevede che l'eventuale importo che supera le tariffe di incentivazione sia restituito. I progetti, specifica la nota della Commissione europea, saranno selezionati attraverso una gara d'appalto trasparente e non discriminatoria, in cui i beneficiari concorreranno per ottenere l'importo più basso della tariffa di incentivazione necessaria per il progetto. Per poter usufruire della misura, i beneficiari devono diventare operativi prima del 30 giugno 2026. (Beb)