Venezia: da lunedì al via lavori rifacimento pavimentazione riva dei Giardinetti Reali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì prossimo, a Venezia, nei pressi di piazza San Marco, prenderanno il via i lavori di rifacimento della pavimentazione di riva dei Giardinetti Reali nell'insula Marciana. L'investimento prevede la spesa di 630.000 euro finanziati con i contributi della Legge speciale per Venezia e coinvolgeranno una superficie di circa 1800 mq. Il cantiere durerà 5 mesi. "Il nuovo intervento - ha dichiarato Francesca Zaccaritto, assessore i Lavori pubblici - prevede la generale riqualificazione dell'area mediante il rifacimento dell'attuale pavimentazione, con l'eliminazione degli avvallamenti esistenti e di alcuni dislivelli di quote, la ricollocazione degli elementi di arredo urbano (panchine storiche), la realizzazione del collegamento definitivo con i pontili della riva, la realizzazione di una aiuola verde, ed infine la razionalizzazione, l'implementazione delle reti dei sottoservizi esistenti in particolare dell'impianto elettrico". (Rev)