- La crescita tendenziale dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) si è collocata in ottobre al di sotto del due per cento. Lo rileva l'Istat nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che tale dinamica è risultata di un punto inferiore alla media dell’area euro per effetto della più forte discesa dei listini dei beni energetici in Italia.(Rin)