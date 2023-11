© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pausa umanitaria a Gaza "è un fatto molto positivo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un punto stampa tenuto a Parigi. Le paure umanitarie "sono diverse dalla tregua, non perché noi non vogliamo la tregua" ma perché questa non può essere una scelta contro Israele", ha detto Tajani. (Frp)