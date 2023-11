Americhe: Territorio Esequibo, L'Aja fissa al 15 l'udienza per il Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte internazionale di giustizia ha concesso al Venezuela di rinviare di un giorno - dal 14 al 15 novembre - l'udienza per esporre le ragioni contrarie alla sospensione, sollecitata dalla Guyana, del referendum consultivo sul Territorio Esequibo. L'intervento della Guyana rimane invece confermato a martedì 14 novembre. Il governo del Venezuela ha fissato per il 3 dicembre un referendum consultivo sulla sovranità della regione, ricca di risorse naturali e nelle cui acque la Guyana ha di recente indetto nuove aste petrolifere. Un'iniziativa che Bridgetown chiede di poter sospendere, denunciando il contenuto di due dei cinque quesiti presentati sulla scheda. Due domande che pur non avendo carattere vincolante, sostiene la Guyana, possono incidere negativamente sulla possibilità di risolvere il contenzioso internazionale secondo i dettami del diritto internazionale. (segue) (Vec)