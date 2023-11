Americhe: Territorio Esequibo, L'Aja fissa al 15 l'udienza per il Venezuela (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricco di preziose risorse naturali, il Territorio Esequibo è divenuto centro di un serrato braccio di ferro internazionale proprio dopo l'annuncio della Guyana di indire una nuova serie di aste petrolifere. Manovra che per Caracas - rimandando agli interessi nutriti dalla Exxon Mobil nella zona - è prova di una ingerenza diretta degli Stati Uniti. Per rivendicare le proprie ragioni, Caracas ha avviato un'offensiva politica e mediatica, con numerose dichiarazioni pubbliche rese dai vertici del governo. Il procuratore generale Tarek William Saab ha affidato a due magistrati la titolarità delle indagini su una denuncia penale nei confronti del presidente della Guyana, Mohamed Irfaan Alì. L'inchiesta, scrive Saab su X, si apre per "i gravi fatti che sarebbero stati disposti dal governo della Guyana e da imprese petrolifere transnazionali", in "violazione della Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela". (segue) (Vec)