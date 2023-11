Americhe: Territorio Esequibo, L'Aja fissa al 15 l'udienza per il Venezuela (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della cosiddetta Guyana Esequiba è peraltro uno dei rari temi su cui governo e opposizioni si mostrano allineati, una battaglia che le parti si sono nuovamente impegnate a combattere in occasione del nuovo tavolo negoziale aperto a metà ottobre alle isole Barbados. Lo si è visto, da ultimo, con la reazione alle parole del segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, che aveva definito "una provocazione" il referendum. Parole "infami", ribatteva il presidente Nicolas Maduro, mentre per Gerardo Blyde, capo delegazione degli oppositori nel dialogo per la soluzione della crisi politica, Almagro dovrebbe essere "almeno imparziale". Blyde censura il "silenzio" del segretario generale sulle aste petrolifere che la Guyana ha deciso di aprire "in un territorio conteso e addirittura in acque che sono indiscutibilmente del Venezuela". (segue) (Vec)