Americhe: Territorio Esequibo, L'Aja fissa al 15 l'udienza per il Venezuela (5)

- La Guyana ha da parte sua sempre rivendicato il pieno diritto "di effettuare attività di sviluppo economico in qualsiasi parte del territorio sovrano o in qualsiasi territorio marittimo corrispondente". Il presidente Alì ha peraltro avvertito che "qualsiasi tentativo unilaterale del Venezuela di restringere l'esercizio di sovranità della Guyana è totalmente irrispettoso dell'Accordo di Ginevra e del diritto internazionale". Al fianco di Bridgetown è scesa in campo anche la Comunità dei Caraibi (Caricom), secondo cui il referendum potrebbe essere speso da Caracas per prendere possesso, anche con le armi, di una regione ricca di materie prime che equivale a "più di due terzi dell'intera Guyana stessa". Caricom "ribadisce che il diritto internazionale vieta severamente al governo di uno Stato di impadronirsi, annettersi o incorporare unilateralmente il territorio di un altro Stato". (segue) (Vec)