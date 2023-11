Libia: Dabaiba, l’eliminazione graduale sussidi eliminerebbe il contrabbando di carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fenomeno del contrabbando di carburante in Libia non finirà finché non verranno gradualmente rimossi i sussidi. Lo ha affermato Abdulhamid Dabaiba, primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), durante la nona riunione di gabinetto del 2023. Il titolare dell’esecutivo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite ha proposto di sostituire i sussidi per il carburante con altre sovvenzioni in denaro destinate ai cittadini. Affermando che società come Brega Oil Marketing stanno segnalando il dilagare del contrabbando attraverso intermediari coinvolti nella distribuzione delle spedizioni di carburante, Dabaiba ha evidenziato la crescente preoccupazione in merito a questa pratica illecita nel Paese membro del cartello petrolifero Opec+. Lo scorso mese di ottobre, la Procura libica ha annunciato la cessazione delle attività di 32 distributori di carburante autorizzati nell'area tra Zawiya e il porto di Ras Agedir, nell'ovest della Libia, a causa del loro coinvolgimento nella vendita di carburante a gruppi di contrabbandieri nella regione. La Procura libica ha chiesto proprio alla Brega Oil Marketing di interrompere definitivamente la fornitura di carburante a questi distributori. Da parte sua, la compagnia ha annunciato che si adeguerà alle richieste della Procura e cesserà di rifornire queste stazioni fino a quando non saranno prese misure legali. (segue) (Lit)