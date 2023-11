Covid: contagi in calo del 2,4 per cento nell’ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana tra il 2 e l'8 novembre il ministero della Salute comunica che sono stati registrati 26.789 nuovi casi positivi Covid-19 con una variazione di -2,4 per cento rispetto alla settimana precedente (quando erano 27.442). Sono invece 163 i deceduti con una variazione di +10,1 per cento rispetto ai sette giorni prima, quando erano stati 148. In totale sono 197.818 i tamponi effettuati con una variazione di -4,1 per cento rispetto alla settimana precedente (206.339) mentre il tasso di positività del 13,5 per cento con una variazione di +0,2 per cento rispetto ai sette giorni precedenti (13,3 per cento). Il tasso di occupazione in area medica è a 5,9 per cento (3656 ricoverati) rispetto a 5,8 per cento (3.620 ricoverati) al 1 novembre 2023. Invariato il tasso di occupazione in terapia intensiva a 1,2 per cento (102 ricoverati). (segue) (Rin)