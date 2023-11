Covid: contagi in calo del 2,4 per cento nell’ultima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si consolida ormai il dato di un decremento sempre più evidente dell'andamento epidemiologico e del conseguente scarso impatto sulle strutture ospedaliere" ha detto il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia. "Così come già annunciato dal ministero, la nostra attenzione è sempre più rivolta alla difesa dei fragili, motivo per il quale ieri è stata emanata una nuova circolare per le Regioni e le province autonome tesa a rafforzare da un lato la campagna di comunicazione e dall'altro il potenziamento organizzativo che deve avere come obiettivo la possibilità di vaccinare nell'ambito delle strutture ospedaliere, ambulatoriali, sanitarie e sociosanitarie. Uno sforzo aggiuntivo che chiediamo alle Regioni, che ringraziamo per la loro attiva collaborazione, per proteggere i più deboli", ha concluso. (Rin)