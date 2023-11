Ue: accordo su legge ripristino natura, 20 per cento aree terrestri e marine entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del Consiglio dell'Ue e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto, nella tarda serata di ieri, l'accordo politico sul regolamento sul ripristino della natura. La proposta, si legge in una nota del Consiglio, mira a mettere in atto misure per ripristinare almeno il 20 per cento delle aree terrestri e marine dell'Ue entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Stabilisce inoltre obiettivi e obblighi specifici e giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura in ciascuno degli ecosistemi elencati, dai terreni agricoli e dalle foreste agli ecosistemi marini, d'acqua dolce e urbani. "Il regolamento è parte integrante della Strategia per la biodiversità per il 2030 e aiuterà l'Ue a rispettare gli impegni internazionali, in particolare il quadro globale per la biodiversità delle Nazioni Unite di Kunming-Montreal, concordato alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2022 (Cop15)", si legge nella nota. L'accordo provvisorio dovrà essere approvato e adottato formalmente dai colegislatori prima di entrare in vigore. (segue) (Beb)