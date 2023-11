Ue: accordo su legge ripristino natura, 20 per cento aree terrestri e marine entro il 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove norme, continua il testo, contribuiranno a ripristinare gli ecosistemi degradati negli habitat terrestri e marini degli Stati membri, a raggiungere gli obiettivi generali dell'Ue in materia di mitigazione e adattamento al clima e a migliorare la sicurezza alimentare. Il regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano e attuino misure per ripristinare almeno il 20 per cento delle aree terrestri e marine dell'Ue entro il 2030. Il testo adottato copre una serie di ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce, tra cui le zone umide, le praterie, le foreste, i fiumi e i laghi, nonché gli ecosistemi marini. Il documento richiede agli Stati membri di mettere in atto misure per ripristinare, entro il 2030, almeno il 30 per cento dei tipi di habitat elencati in entrambi gli allegati che sono in cattive condizioni. Fino al 2030, i colegislatori hanno concordato che gli Stati membri devono dare priorità ai siti Natura 2000 quando attuano le misure di ripristino stabilite dal regolamento. Secondo il testo, inoltre, gli Stati membri devono stabilire misure per ripristinare almeno il 60 per cento degli habitat in cattive condizioni entro il 2040 e almeno il 90 per cento entro il 2050. (segue) (Beb)