Ue: accordo su legge ripristino natura, 20 per cento aree terrestri e marine entro il 2030 (3)

- È stata aggiunta un'ulteriore flessibilità per gli habitat molto comuni e diffusi. Aggiunto anche l'obbligo di prevenire il deterioramento significativo delle aree soggette a ripristino che hanno raggiunto buone condizioni e delle aree in cui si trovano gli habitat terrestri e marini. I colegislatori hanno concordato di basare questo requisito sullo sforzo. Il requisito sarà misurato a livello di tipo di habitat. Negli ultimi decenni, si legge nella nota del Consiglio, "l'abbondanza e la diversità degli insetti impollinatori selvatici in Europa sono diminuite drasticamente". Per affrontare questo problema, il regolamento introduce requisiti specifici per gli Stati membri, che devono definire misure per invertire il declino delle popolazioni di impollinatori entro il 2030. Sulla base degli atti delegati adottati dalla Commissione per stabilire un metodo scientifico per monitorare la diversità e le popolazioni di impollinatori, gli Stati membri dovranno monitorare i progressi in questo senso almeno ogni sei anni dopo il 2030. (segue) (Beb)