Ue: accordo su legge ripristino natura, 20 per cento aree terrestri e marine entro il 2030 (4)

- Previsti anche obblighi specifici per gli ecosistemi. Per quelli agricoli, il testo concordato richiede agli Stati membri di mettere in atto misure volte a ottenere tendenze all'aumento in almeno due dei tre indicatori seguenti: l'indice di farfalla delle praterie; la quota di terreni agricoli con caratteristiche paesaggistiche ad alta diversità; lo stock di carbonio organico nei suoli minerali coltivati. Il documento stabilisce inoltre obiettivi temporali per aumentare l'indice di avifauna dei terreni agricoli comuni a livello nazionale e l'obiettivo di ripristinare il 30 per cento delle torbiere drenate sotto uso agricolo entro il 2030, il 40 per cento entro il 2040 e il 50 per cento entro il 2050, anche se gli Stati membri fortemente colpiti potranno applicare una percentuale inferiore. Per gli ecosistemi forestali, gli Stati membri dovranno mettere in atto misure per migliorarne la biodiversità degli ecosistemi e raggiungere tendenze crescenti a livello nazionale di alcuni indicatori. I colegislatori hanno anche aggiunto una disposizione che invita gli Stati membri a contribuire alla piantumazione di almeno tre miliardi di alberi supplementari entro il 2030 a livello dell'Ue. (segue) (Beb)