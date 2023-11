Ue: accordo su legge ripristino natura, 20 per cento aree terrestri e marine entro il 2030 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli ecosistemi urbani, invece, il Consiglio e il Parlamento hanno concordato che gli Stati membri debbano ottenere una tendenza all'aumento delle aree verdi urbane fino a raggiungere un livello soddisfacente e che sia garantito che non vi sia una perdita netta di spazio verde urbano e di copertura arborea tra l'entrata in vigore del regolamento e la fine del 2030, a meno che gli ecosistemi urbani non abbiano già più del 45 per cento di spazio verde. In base alle nuove norme, gli Stati membri devono presentare regolarmente alla Commissione europea piani nazionali di ripristino che mostrino come intendono raggiungere gli obiettivi. Dovranno inoltre monitorare e riferire sui loro progressi. Il testo, consente agli Stati membri di tenere conto delle loro diverse esigenze sociali, economiche e culturali, delle caratteristiche regionali e locali e della densità di popolazione, compresa la situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, nel definire i loro piani. (segue) (Beb)