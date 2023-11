Ue: accordo su legge ripristino natura, 20 per cento aree terrestri e marine entro il 2030 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo provvisorio introduce una nuova disposizione che incarica la Commissione di presentare una relazione, un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento, con una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell'Ue, una valutazione del fabbisogno finanziario per l'attuazione e un'analisi che identifichi eventuali lacune di finanziamento. Se del caso, la relazione includerà anche proposte per un finanziamento adeguato, senza pregiudicare il prossimo quadro finanziario pluriennale (2028-2034). I colegislatori hanno inoltre concordato di introdurre una disposizione che incoraggi gli Stati membri a promuovere gli schemi pubblici e privati esistenti per sostenere le parti interessate che attuano misure di ripristino, compresi i gestori e i proprietari dei terreni, gli agricoltori, i silvicoltori e i pescatori. Il testo chiarisce inoltre che i piani nazionali di ripristino non comportano l'obbligo per i Paesi di riprogrammare i finanziamenti della Politica agricola comune (Pac) o della Politica comune della pesca (Pcp) nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. L'accordo deve ancora essere adottato dal Parlamento e dal Consiglio, dopodiché la nuova legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. (Beb)