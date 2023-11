Medio Oriente: Mattarella, violenze perpetrate da Hamas sono “insulto all’umanità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza perpetrata dal gruppo islamista palestinese Hamas è “un insulto all’umanità” e l’unica soluzione per riportare la pace con Israele è quella dei due Stati. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio avuto oggi a Tashkent con l’omologo dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. “Quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre sgozzando bambini, violentando le donne, prendendo ostaggi bambini e anziani, filmando le scene di violenza è un insulto all'umanità”, ha detto il capo dello Stato, secondo cui “va ribadito, nell’interesse dei palestinesi”, che Hamas non rappresenta il loro popolo. Mattarella ha inoltre espresso “grande preoccupazione per la situazione umanitaria della popolazione, ma anche per il mancato rispetto dei diritti umani e in particolare della condizione delle donne”. “Le azioni militari devono tenere conto delle vittime civili ma non si può mettere sullo stesso piano la deliberata azione di Hamas di colpire civili inermi”, ha aggiunto Mattarella.(Cip)