Medio Oriente: Netanyahu, Israele non ha intenzione di occupare Gaza, puntiamo a territorio "de-radicalizzato"

- Israele non ha intenzione di "conquistare", "occupare" o "governare" la striscia di Gaza, ma punta a un territorio "smilitarizzato, de-radicalizzato e ricostruito". Lo ha dichiarato ieri sera il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, all'emittente statunitense "Fox News". “I combattimenti continuano contro il nemico Hamas, i terroristi di Hamas (...) vogliamo facilitare il passaggio sicuro dei civili lontano dalla zona dei combattimenti. E lo stiamo facendo”, ha affermato Netanyahu, aggiungendo: "Non cerchiamo di sfollare nessuno". Il primo ministro ha detto: "Vogliamo vedere ospedali da campo. Stiamo incoraggiando e permettendo l'ingresso degli aiuti umanitari (nella striscia). È così che stiamo combattendo questa guerra". Per quanto riguarda il prossimo futuro, Netanyahu ha dichiarato: "Dobbiamo avere una forza credibile che, se necessario, entri a Gaza e uccida gli assassini. Questo è ciò che impedirà l'emergere di un'altra entità simile a Hamas". (Was)