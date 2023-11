Giappone: Expo Osaka, il Messico potrebbe revocare la propria partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico ha riferito al Giappone che il Paese centramericano potrebbe revocare la propria partecipazione all’Expo di Osaka 2025 a causa di difficoltà nel reperimento dei fondi necessari. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, che cita “una fonte a conoscenza della questione”. Secondo l’agenzia, l’elezione presidenziale in programma in Messico a giugno 2024 potrebbe pregiudicare lo stanziamento dei fondi per la partecipazione all’evento. I piani iniziali del Messico per la prossima edizione dell’Esposizione universale prevedevano la costruzione autonoma di un padiglione di tipo A; il Paese potrebbe decidere di partecipare all’evento in una forma differente e meno dispendiosa. Come sottolineato da “Kyodo”, la costruzione dei padiglioni per l’Expo di Osaka sta procedendo a rilento, inclusi quelli realizzati dall’organizzatore dell'evento, che verranno messi a disposizione in locazione a Paesi singoli o multipli. Ad oggi circa 150 Paesi e regioni hanno confermato la loro partecipazione all’evento, in programma dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 a Yumeshima, un’isola artificiale nella Baia di Osaka.(Git)