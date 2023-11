Sardegna: Tar respinge ricordo contro esercitazioni militari nell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza del Tar "evidenzia ragioni di primario interesse nazionale in ordine allo svolgimento delle attività programmate in quanto necessarie ad assicurare sia il rispetto, da parte dello Stato italiano, di impegni internazionali assunti, e sia il livello di addestramento necessario all’impiego operativo delle nostre Forze Armate nelle missioni". Si afferma inoltre che nonostante una relazione dell'Ispra evidenzi "profili di criticità ambientali gli elementi raccolti non evidenziano, ad oggi, una situazione nella quale sia possibile individuare, come conseguenza dei fatti oggetto delle imputazioni, impatti sulle risorse naturali tali da integrare fattispecie di danno ambientale”. (Rsc)