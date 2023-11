IA: Scuola Superiore Sant’Anna si aggiudica vittoria Drone contest di Leonardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a promuovere lo sviluppo dell’IA applicata ai droni (aerei e terrestri), l’evento - ideato da Leonardo in collaborazione con sette atenei italiani - ha lo scopo di favorire la creazione di un sistema di esperti nazionali, capace di mettere assieme le capacità tecnologiche di grandi aziende, atenei, Pmi, spin-off e start-up nazionali. A sfidarsi ieri nella sede piemontese di Leonardo, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Napoli Federico II e, nuovo ingresso, il Politecnico di Bari. Dietro al team vincitore, Si sono classificati il Politecnico di Torino e al terso posto l’Università di Roma Tor Vergata, che si è aggiudicata anche il Premio della Giuria. Il Drone Contest sta anche progressivamente attraendo l’attenzione di istituzioni universitarie estere, che quest'anno per la prima volta hanno espresso interesse ad assistere in qualità di osservatori, in vista di un’internazionalizzazione della manifestazione. Fra le novità di questa edizione, un campo di gara più vasto e complesso, capace di mettere alla prova le soluzioni di Intelligenza artificiale sviluppate dai diversi team e di verificarne il livello di maturità. Con il Drone contest, Leonardo sponsorizza in ciascuno dei sette atenei un contratto di ricerca per il triennio 2023-2025. Lanciato nel 2019, il primo Leonardo Drone contest si è articolato negli anni su livelli di difficoltà crescenti e ha portato all’ingresso di studenti e delle loro attività di ricerca all’interno dell’azienda. (Com)