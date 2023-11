Assicurazioni: Unipol, utile a 769 milioni di euro nei nove mesi 2023, premi +7,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Unipol ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con un utile netto di 769 milioni di euro, in calo del 10 per cento rispetto agli 854 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio scorso, rendicontato secondo i principi contabili precedenti, sul quale si riflettevano componenti straordinarie positive per circa 275 milioni legate al consolidamento di Bper. Il dato dei primi nove mesi 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, sarebbe pari a 495 milioni. Lo rende noto il gruppo Unipol, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2023. La raccolta diretta assicurativa si è attestata a 10,6 miliardi di euro, in crescita del 7,5 per cento rispetto ai 9,8 miliardi registrati al 30 settembre 2022. (Rin)