Kenya: oppositore sudafricano Malema attacca presidente Ruto, non ha mantenuto promesse

- Il leader dell’opposizione in Sudafrica, Julius Malema, ha rivolto dure critiche al presidente del Kenya, William Ruto, accusato di non aver mantenuto le promesse fatte ai cittadini kenioti durante la campagna elettorale dello scorso anno, in particolare in merito all’eliminazione del dollaro statunitense come valuta di scambio in Africa. “Non so se il presidente Ruto dicesse sul serio. Ha promesso così tante cose durante le elezioni e quello che sta facendo è completamente diverso”, ha detto il leader dei Combattenti per la libertà economica (Eff) in un intervento in occasione dell’inaugurazione dell’Istituto panafricano in Kenya. Le critiche di Malema giungono sulla scia delle forti contestazioni subite dal presidente keniota nelle ultime settimane, legate in particolare al carovita. L’oppositore sudafricano ha anche attaccato Ruto per aver accolto calorosamente il re d’Inghilterra Carlo e la regina Camilla in occasione di una recente visita in Kenya. In questa occasione, il sovrano ha espresso rammarico per gli abusi commessi nel Paese durante l’epoca coloniale, ma non ha presentato alcuna scusa formale. Secondo Malema, Ruto non ha seguito “la vera causa dei combattenti per la libertà africani, che sono stati uccisi e torturati da colonialisti”.(Res)