Ucraina: Fibre Net group all'Expo di Varsavia per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione dell’Ucraina è una sfida globale che impegnerà le migliori energie tecniche e imprenditoriali internazionali, varrà centinaia di miliardi di dollari e dovrà raggiungere standard di efficienza, resilienza, qualità e sostenibilità superiori a quelli ante-guerra. Il gruppo Fibre Net, specializzato nel consolidamento antisismico e nel rinforzo strutturale, è pronto a fare la propria parte e non a caso sarà presente a 'Rebuild Ukraine', i prossimi 14 e 15 novembre all’Expo XXI di Varsavia, in Polonia. Si tratta - spiega una nota di Fibre Net - della seconda edizione della mostra internazionale dedicata a progetti di recupero, materiali, tecnologie, attrezzature e investimenti, con un’attenzione particolare a infrastrutture, industria, energia e abitazioni in territorio ucraino. Fibre Net vanta già la realizzazione e la partecipazione a diverse iniziative, sia sul fronte dell’edilizia civile che su quello delle infrastrutture, in Est Europa. Durante l’evento, Fibre Net metterà a disposizione di stakeholder e visitatori la propria affidabilità tecnica e finanziaria in ogni fase del progetto, oltre al know-how ingegneristico, frutto di oltre 20 anni di esperienza nel campo della ricerca e dello sviluppo, con un focus particolare sui compositi fibro-rinforzati che garantiscono un’eccellente resa degli interventi di ripristino e riqualificazione in termini di sicurezza, durabilità, e sostenibilità economica e ambientale. (Com)