Roma: Casini (Iv Lazio), piena solidarietà alla comunità ebraica della Capitale

- "Desidero esprimere la mia piena solidarietà alla comunità ebraica di Roma. Le recenti scritte apparse, che ci riportano ai momenti più bui della storia europea, dovrebbero essere cancellate dalla nostra memoria". Lo dichiara in una nota il presidente di Italia viva Lazio, Felice Casini. "È sconvolgente - aggiunge - vederle riapparire sui muri del ghetto di Roma. In questo momento, desidero far pervenire il mio più profondo sostegno alle donne e agli uomini della comunità ebraica di Roma, a nome di Italia viva Lazio. Ci opponiamo a qualsiasi forma di intolleranza e di discriminazione, auspichiamo un futuro di pace e rispetto”, conclude Casini.(Com)