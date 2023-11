Regno Unito: cancelliere Hunt, mancata crescita economica causata da elevata inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elevata inflazione è il principale ostacolo alla crescita economica britannica. Lo ha dichiarato il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Jeremy Hunt, dopo che i dati pubblicati oggi dall'Ufficio nazionale di statistica (Ons) attestano che l'economia britannica non è cresciuta nel terzo trimestre del 2023. "Il modo migliore per far crescere in modo sostenibile la nostra economia in questo momento è attenersi al nostro piano e abbattere l'inflazione" ha detto Hunt, ripreso dal quotidiano . "La Dichiarazione d'Autunno si concentrerà su come far sì che l'economia torni a crescere sbloccando gli investimenti, riportando le persone al lavoro e riformando i nostri servizi pubblici in modo da poter fornire la crescita di cui il nostro Paese ha bisogno", ha concluso il cancelliere. (Rel)