Medio Oriente: Crosetto, Israele circondato da nemici, lotta per sopravvivere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Israele è circondato da nemici: la sua esistenza dipende dalla deterrenza. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a “24 Mattino” su Radio 24. “Se fa paura vive, se non fa paura muore”, ha detto Crosetto. “Se le armi in possesso di Israele le avesse Hamas non esiterebbe più un ebreo in quella regione del mondo”, ha aggiunto il ministro. “La reazione, tuttavia, non deve portare ad agire nel torto” colpendo “vittime civili che non c'entrano nulla”, ha spiegato Crosetto.(Res)