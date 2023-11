Cina-Ue: stampa, inviati per il clima si incontreranno la prossima settimana a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inviati per il clima di Cina e Unione europea, rispettivamente Xie Zhenhua e Wopke Hoekstra, terranno colloqui la prossima settimana in vista della conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Cop28), prevista a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 30 novembre al 12 dicembre. Lo riporta il quotidiano singaporiano "The Straits Times" citando fonti riservate, secondo cui il commissario per il clima dell'Ue volerà a Pechino e avrà con Xie il primo incontro faccia a faccia dall'assunzione dell'incarico, lo scorso ottobre. In vista della Cop28, Ue e Stati Uniti stanno cercando l'appoggio dei governi per proporre la triplicazione di energia rinnovabile entro il 2030, e auspicano il sostegno della Cina. Pechino, da parte sua, si è mostrata aperta verso l'obiettivo, a condizione che si tenga conto delle condizioni economiche dei diversi Paesi. (segue) (Cip)