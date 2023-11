Cina-Ue: stampa, inviati per il clima si incontreranno la prossima settimana a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, la Cina detiene la più grande capacità di fonti rinnovabili a livello globale, pur basando la sua economia ancora sul carbone. Sulla questione climatica, con l'Ue sussistono alcune divergenze: Bruxelles rientra infatti tra i più grandi finanziatori dei Paesi arretrati per quanto riguarda il clima, e prevede di incitare la Cina e altre economie emergenti a contribuire al fondo climatico delle Nazioni Unite durante la Cop28. La Cina, d'altra parte, si definisce ancora un Paese in via di sviluppo e ritiene che siano piuttosto le nazioni ricche e industrializzate – responsabili della maggior parte delle emissioni – a dover rispettare gli obblighi sui finanziamenti. (Cip)