Riforme: Ricciardi (Pd), premierato propagandista e populista

- Sulle riforme "non si può non discutere di premierato senza conoscere quale sarà la legge elettorale. Non è pensabile che una colazione con il 35 per cento dei voti abbia un premio di maggioranza abnorme. Perché non parlano di doppio turno alla francese secco? Perché si stanno facendo una riforma costituzionale su misura propagandista e populista. È del tutto evidente che con il premio al 55 per cento, in Costituzione dovrà entrare anche il ballottaggio. Tra l’altro con i problemi socio economici che ha il Paese, con la manovrina inutile e iniqua che hanno presentato, questa sia l’ennesima arma di distrazione di massa”. Lo ha detto Toni Ricciardi, vicepresidente del Pd alla Camera, ad "Agorà" su Rai 3. (Rin)