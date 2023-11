Antisemitismo: Crosetto, spesso è diretto da forze esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'antisemitismo è presente nella nostra società anche se in porzioni minoritarie ma spesso è diretto da forze esterne. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a “24 Mattino” su Radio 24. “In questi anni parliamo spesso di guerra ibrida, per esempio le fake news. In Francia per esempio sembra che la regia provenga da altri”, ha detto il ministro. (Res)