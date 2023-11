Ucraina: Crosetto, è ancora ferita aperta, da inizio guerra non è cambiato nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Dal punto di vista dei mass media, la crisi in Medio Oriente sta distraendo dalla guerra in Ucraina: il problema politico, invece, rimane aperto. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a “24 Mattino” su Radio 24. “E' una ferita aperta per l'Ucraina e per le conseguenze che ha extra Ucraina ma anche per l'Ucraina stessa. Oggi vengono sparati migliaia di proiettili, lanciate centinaia di bombe: nulla è cambiato dal primo giorno ma ci si è fermati su una linea”, ha detto il ministro.(Res)