Riforme: Calenda, da opposizioni serve controproposta, disponibili a discutere

19 luglio 2021

- "Le opposizioni non possono limitarsi a dire 'no' sulla riforma istituzionale. Occorre fare una controproposta. Azione ha proposto il cancellierato. Ma siamo disponibili a discuterne". Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, su X. "Il governo deve però fermarsi ed evitare fughe in avanti che lo condurrebbero contro un muro. Marcello Pera, che correttamente proponeva una bicamerale, ha aperto su alcuni punti importanti che vanno nella direzione del modello tedesco (indicazione vs elezione)", conclude. (Rin)